Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,89 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2489,2558 (21 июня – 2490,8886)

100 EUR – 2816,3440 (21 июня – 2803,2460)

10 RUR – 3,8789 (21 июня – 3,8064)

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Как сообщал УНИАН, 21 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов продолжают удерживаться на уровне 24,88/24,91 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9830/28,0160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3870 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8926 гривни/доллар, к этому часу заключено 423 сделки на сумму 339,40 миллиона долларов.