Государственный УБРР в октябре повторно выставят на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в октябре 2016 года повторно выставить на приватизацию 99,99% акций "Украинского банка реконструкции и развития".

Об этом сообщается на сайте фонда.

В ведомстве отметили, что сейчас ФГИУ начал подготовку банка к приватизации. "Новый процесс предусматривает проведение инвентаризации, аудита и оценки. Оценка по состоянию на 30 июня будет длиться около 3 месяцев", - говорится в сообщении.

Глава фонда Игорь Билоус отметил, что знает о планах Национального банка Украины по ликвидации "Украинского банка реконструкции и развития", но, по его мнению, приватизация финучреждения будет лучшим вариантом для государства.

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"В этом случае, в отличие от сценария ликвидации, государство получит неплохие средства в бюджет", - цитирует пресс-служба главу ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в августе прошлого года передало Фонду госимущества пакет акций находящегося в его собственности "Украинского банка реконструкции и развития" в рамках решения Кабинета министров о продаже банка.

Фонд госимущества анонсировал проведение аукциона по продаже акций "Украинского банка реконструкции и развития" с начальной ценой 118,9 миллиона гривень 22 апреля 2016 года в Киеве, но он не состоялся из-за отсутствия покупателей.

"Украинский банк реконструкции и развития" создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. Банк по итогам 2015 года получил 570 тысяч гривень чистой прибыли против 18,332 миллиона гривень чистого убытка годом ранее.