ESM перечислил Греции транш в 7,5 миллиарда евро

Европейский механизм стабильности (ESM) перечислил Греции новый транш кредита в 7,5 миллиарда евро, сообщает Прайм.

"ESM перечислил 7,5 миллиарда евро Греции", - сообщил ESM во вторник в своем микроблоге в Twitter.

Транш задержался на несколько месяцев, так как власти страны и представители ее кредиторов, уже не в первый раз, долго не могли договориться по реформам и процессу корректировки экономики Греции.

Совет директоров Европейского механизма стабильности одобрил 17 июня выделение Греции второго транша кредита в 10,3 миллиарда евро из третьей программы финпомощи. Первая "порция" этого транша - 7,5 миллиарда евро. Страна направит эти деньги на обслуживание долговых обязательств, а также на выплату внутренних задолженностей.

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Оставшиеся от второго транша 2,8 миллиарда евро Греция сможет получить, выполнив ряд дополнительных условий, а также после "закрытия" внутренних долгов бюджета, отмечалось в пресс-релизе ESM. Совету директоров ESM предстоит отдельно одобрить перечисление этих денег Греции.

Греция не может выбраться из программы финансовой помощи с 2010 года, ее кредиторы со стороны еврозоны - ESM и EFSF - уже выдали стране 170,7 миллиарда евро в рамках трех программ кредитования. Из текущей программы финпомощи Греция уже получила 28,9 миллиарда евро, максимальный объем кредитов в третьей программе, которые страна может получить от ESM, - 86 миллиардов евро. Власти еврозоны надеются, и это прописано в документах по финпомощи Греции, что третья программа кредитования страны во избежание ее дефолта и поддержания ее экономики закончится в середине 2018 года.