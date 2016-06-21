Всемирный банк работает над новой стратегией поддержки Украины

Политика Всемирного банка по отношению к нашей стране не изменится после смены регионального директора, но банк работает над новой стратегией поддержки Украины в связи с тем, что срок действия текущей стратегии заканчивается.

Об этом сообщил в интервью УНИАН директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан, который покидает свой пост в связи с плановой ротацией.

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Отвечая на вопрос об изменении политики банка по отношению к Украине после его ухода с поста регионального директора, Чимяо Фан сказал: "Абсолютно нет. Это важно для международных институтов – директор меняется, а политика – нет".

"У группы Всемирного банка есть стратегия поддержки Украины, и скоро время действия текущей стратегии заканчивается. Мы находимся в процессе подготовки новой стратегии", - добавил он.

По словам Чимяо Фана, новая стратегия базируется на анализе ключевых моментов и препятствий для стабильного экономического роста, а также на приоритетных мерах украинского правительства и заинтересованности в проведении реформ.

"Один из аспектов – приобретенный опыт работы по предыдущей стратегии. Но я хочу вас заверить, что стратегия и политика Всемирного банка по отношению к Украине не изменятся со сменой директора", - отметил он.