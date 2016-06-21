Луганщина получила более 90 миллионов кредита на социальные проекты

Европейский инвестиционный банк в рамках реализации чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на 2016-2017 годы в течение 2016 предусмотрел выделение 350 млн грн на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, мероприятия по повышению энергоэффективности в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

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В первый транш программы деньги на реализацию проектов выделены как субвенция из государственного местному бюджету.

После конкурсного отбора проектов постановлением Кабинета Министров Украины выделено 90,268 млн грн на реализацию 26 проектов в области.

В программу вошли проекты городов: Северодонецка и Рубежного, а также Беловодского, Кременского, Меловского, Станично-Луганского и Троицкого районов.

Лидером по привлечению инвестиций этой программы, несмотря на непосредственную близость к зоне боевых действий, является Станично-Луганский район - 4 проекта на сумму 41,43 млн грн (46% от общей суммы 1 транша).

От Северодонецка - 10 проектов на 29,4 млн грн, от Рубежного - 1 проект на 10,4 млн грн, Кременского района - 7 проектов общей стоимостью 6,79 млн грн, Троицкого района - 2 проекта на 1 млн грн, Беловодского района - 1 проект на 0,927 млн грн, Меловского района - 1 проект на 0,316 млн грн.

”Сегодня тендерная документация по первому траншу прошла согласование Минрегионом и рассматривается представителями Европейского инвестиционного банка. Для участия во втором транше программы подано Минрегиона на рассмотрение 202 проектных заявок (177 из которых с экспертизами) общей стоимостью на 991 млн грн”, - сказано в сообщении.

Речь идет о том, что больше средств необходимо привлечь на восстановление инженерных сетей (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) - 52 проекта общей стоимостью более 528 млн грн.

Также 37 проектов, направленных на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры с необходимостью финансирования около 140 млн грн.

В социальную сферу планируется привлечь более 60 млн для реализации 113 проектов, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт школ, садиков, больниц.