В Днепре "накрыли" конвертцентр с оборотом более 120 миллионов гривень

21:42, 21 июня 2016
Финансы
281

Организаторы контролировали 16 товариществ с признаками фиктивности. 

гривни гривны деньги взятка сковорода / Фото УНИАН

Возглавлял конвертационный центр 40-летний житель Днепра, сообщает местное издание 056.ua со ссылкой на пресс-центр управления по защите экономики в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Днепре появилась горячая линия для предпринимателей

Там же работали 41-летний бухгалтер и два курьера. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 товариществ с признаками фиктивности. 

"Конверт-центр" создали для обналичивания средств предприятий, которые занимались реализацией продуктов питания. Сейчас ведется следствие. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter