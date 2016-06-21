В Днепре "накрыли" конвертцентр с оборотом более 120 миллионов гривень
21:42, 21 июня 2016Финансы
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Организаторы контролировали 16 товариществ с признаками фиктивности.
В Днепре закрыли конвертцентр / Фото УНИАН
Возглавлял конвертационный центр 40-летний житель Днепра, сообщает местное издание 056.ua со ссылкой на пресс-центр управления по защите экономики в Днепропетровской области.
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Там же работали 41-летний бухгалтер и два курьера. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 товариществ с признаками фиктивности.
"Конверт-центр" создали для обналичивания средств предприятий, которые занимались реализацией продуктов питания. Сейчас ведется следствие.
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