В Днепре "накрыли" конвертцентр с оборотом более 120 миллионов гривень

Возглавлял конвертационный центр 40-летний житель Днепра, сообщает местное издание 056.ua со ссылкой на пресс-центр управления по защите экономики в Днепропетровской области.

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Там же работали 41-летний бухгалтер и два курьера. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 товариществ с признаками фиктивности.

"Конверт-центр" создали для обналичивания средств предприятий, которые занимались реализацией продуктов питания. Сейчас ведется следствие.