Директор Всемирного банка в Украине Чимяо Фан покидает свой пост в связи с плановой ротацией

Как сообщил Чимяо Фан в эксклюзивном интервью УНИАН, информация о назначении нового директора уже известна – это госпожа Сату Каконен, которая приступит к исполнению обязанностей 25 июля этого года.

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«Могу сказать, что она очень опытный макроэкономист, работала в этом направлении много лет и понимает проблемы региона. Нужно бороться с экономическими проблемами, возникающими в Украине, Беларуси и Молдове. Поэтому для нового директора критически важно иметь такой опыт», - сказал он.

Чимяо Фан сообщил, что переходит на должность директора Всемирного банка по таким странам, как Бангладеш, Бутан и Непал, но будет наблюдать за Украиной издалека. «Мое сердце всегда останется с Украиной. Я провел здесь четыре с половиной года, и Украина, Беларусь и Молдова всегда буду занимать особое место в моем сердце», - сказал он и отметил, что очень хотел бы вернуться в нашу страну в следующую ротацию, через 4 года.

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