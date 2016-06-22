Курс юаня обновил шестилетний минимум

Народный банк Китая в среду ослабил курс юаня к доллару на 0,43%, сообщает Прайм со ссылкой на регулятора КНР.

"В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5935, что на 279 пунктов больше фиксинга вторника, когда курс составил 6,5656", - говорится в сообщении.

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Во вторник Народный банк Китая укрепил курс юаня к американской валюте на 0,52%.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. В первую неделю 2016 года регулятор ослабил позиции юаня к доллару более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года.