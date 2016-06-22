Нацбанк завтра объявит решение по учетной ставке

Национальный банк Украины объявит решение по монетарной политике, в том числе в отношении учетной ставки, завтра, 23 июня.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующая пресс-конференция главы НБУ Валерии Гонтаревой состоится 23 июня в 14:00. В мероприятии также примут участие заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Как отмечается в сообщении, пресс-конференция главы НБУ о решениях по монетарной политике будет проведена через 2 часа после завершения соответствующего заседания правления, то есть, решения по этим вопросам еще не приняты.

Читайте такжеЗамглавы МВФ: Экономический рост Украины близко - "за углом"

Ранее Национальный банк Украины два месяца подряд снижал учетную ставку – до 18% годовых с 27 мая и до 19% годовых с 22 апреля, - и заявлял о намерениях продолжить снижение учетной ставки при дальнейшем замедлении потребительской инфляции.

Справка УНИАН. Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.