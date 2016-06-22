"РФ застрянет на низком уровне": нобелевский лауреат прогнозирует российской экономике "японскую болезнь"

Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес в интервью агентству Bloomberg, передает РБК.

"Главный риск состоит в том, что Россия застрянет на одном месте, как Япония. Но Япония достигла очень высокого уровня, а риск в том, что Россия застрянет на низком уровне", — отметил Писсаридес.

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В интервью нобелевский лауреат также заявил, что Россия "ведет себя как страна третьего мира, которая извлекает ресурсы из земли, продает их, а затем использует полученные доходы для покупки продукции преимущественно за рубежом". "Это соблазн. Если богатство уже здесь, готовое, то зачем прилагать усилия? Возьмите его, продайте, получите деньги", — сказал Писсаридес.

По его словам, возможно, падение цен нефти — это "благо" для России. "Потому что это подтолкнет экономику в том направлении, по которому она должна идти, чтобы стать крупной индустриальной и современной экономикой", — сказал собеседник агентства.​

Напомним, кипрский экономист Кристофер Писсаридес стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2010 году. Награду он разделил с американцами Питером Даймондом и Дэйлом Мортенсеном. Премия была присуждена за анализ рынков с "шероховатостями поиска".