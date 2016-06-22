В Британии банки накапливают средства на случай выхода страны из Евросоюза - FT

Банк Англии направил британским банкам распоряжение нарастить объемы наличности, поскольку возможный выход Великобритании из Евросоюза может вызвать массовое снятие вкладов населением страны, сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times.

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"Регулятор находится в тесном контакте с крупнейшими банками страны, включая Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland, чтобы убедиться в их работоспособном состоянии и готовности к ликвидации последствий Brexit", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель Банка Англии, неопределенность по поводу референдума является самым большим риском для краткосрочной финансовой стабильности Великобритании и, возможно, для международных рынков.

Ранее сообщалось, что Банк Англии разрабатывает план на случай выхода Великобритании из состава Евросоюза по итогам предстоящего референдума.