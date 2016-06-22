Нацбанк хочет продавать банковские услуги через BankID

Национальный банк Украины может предоставить банкам возможность продажи своих услуг при помощи системы дистанционной идентификации клиентов банков BankID, внедрением которой регулятор занялся в рамках Комплексной программы развития финансового сектора Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель проектов и программ управления стратегии и реформирования банковского сектора НБУ Валерий Майборода.

"Наши коллеги из финансового мониторинга уже начали прорабатывать возможность предоставления банковских услуг при помощи идентификации в BankID. Мы открыты и готовы к этому, но эта инициатива должна идти от банков. Пока же не все готовы к этому, опасаясь, что конкуренты получат информацию об их клиентах", - сказал он.

Майборода отметил, что при выборе платформы для запуска технологии регулятор рассматривал три системы BankID: "Ощадбанка", "ПриватБанка" и норвежской системы BankID.

По его словам, регулятор, несмотря на то что система "ПриватБанка" была первой на рынке, выбрал систему "Ощадбанка", так как она была разработана не самим банком, а IT компанией.

Читайте такжеНБУ внедряет систему дистанционной идентификации клиентов банков BankID

По словам директора Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Сергея Мамедова, внедрение системы BankID позволит увеличить объемы трансакционного бизнеса в 5-6 раз.

"При помощи BankID можно не только предоставлять административные услуги, но также и многие другие. Это может быть оплата государственных услуг, получение услуг различных банков при помощи такой идентификации. Также это позволит упростить покупки в интернет–магазинах",- отметил Мамедов.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли и Национальный банк Украины во время мероприятия, посвященного внедрению электронной технологии идентификации личности BankID, которая позволит получать государственные услуги онлайн при помощи портала poslugy.gov.ua, подписали меморандум о сотрудничестве.

Национальный банк Украины намерен внедрить систему дистанционной идентификации клиентов банков BankID и приглашает банковское сообщество, общественность и органы исполнительной власти присоединиться к публичному обсуждению данной системы.