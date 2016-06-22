Российская экономика опустилась на новое дно – эксперты ВШЭ

Зафиксированное в мае 2016 года снижение большинства показателей экономической деятельности свидетельствует об углублении рецессии в России, отмечается в докладе, подготовленном Центром разви​​​​тия Высшей школы экономики (ВШЭ).

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По данным экспертов, за последние два месяца весны экономика России сжалась на 2,5%, став в результате меньше, чем в мае 2015 года, который до сих пор считался «дном текущего кризиса».

«Отскок от дна», наблюдавшийся во втором полугодии 2015 года, оказался полностью отыгран: с начала текущего года все более четко прослеживается негативный тренд, свидетельствующий о том, что экономика продолжает углубляться в рецессию», — подчеркивается в докладе ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», передает РБК.

Ранее представители российских властей неоднократно заявляли о достижении экономикой страны дна и прекращении падения. В мае 2016 года о том, что дно осталось позади, заявлял президент страны Владимир Путин.

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Похожую оценку дал тогда и глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, заявивший, что российская экономика не находится в рецессии уже полгода. В середине июня тот же Улюкаев сообщил, что нижняя точка спада пройдена, идет быстрое восстановление экономики и начиная с третьего квартала российская экономика будет показывать рост. «Рецессия в экономике полностью прекратится по итогам этого года», — заверил министр.

Эксперты ВШЭ оптимизма политиков не разделяют и относят к числу наиболее тревожных показателей очередное сокращение потребительского спроса. Аналитики отмечают, что розничный товарооборот в России падает уже 17 месяцев подряд и в мае 2016 года сократился (по сравнению с апрелем за вычетом сезонности) еще на 1,1%. При этом сильнее других упали продажи продовольственных товаров, что свидетельствует об ухудшении благосостояния наименее обеспеченных слоев населения.

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Остановить падение спроса со стороны населения не помогло даже замедление роста потребительских цен (с 1% в мае до 0,4% в апреле—мае). Одновременно с этим ухудшилось состояние дел и в других сферах экономики: грузооборот сократился в мае на 0,3%, объемы промышленного производства — на 0,2%, строительства — сразу на 6%.

«Таким образом, за апрель и май состояние российской экономики резко ухудшилось, несмотря на повышение цен на нефть Urals с $30 за баррель в январе—феврале до $40 и 45 в апреле и мае соответственно. Углубление рецессии в эти месяцы оказалось настолько велико, что при сохранении экономической активности на уровне мая падение ВВП по итогам года составит 1,5–2%, хотя мы ожидали увидеть такое падение лишь при цене нефти $35. Остается надеяться, что хотя бы нефть не возобновит падение», — отмечается в докладе.

Резкое повышение мировых цен на нефть, по мнению экспертов ВШЭ, могло бы помочь возобновлению роста экономики, однако рассчитывать на это в ближайшем вряд ли возможно. В докладе подчеркивается, что в настоящее время (в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent колеблется чуть выше $51) нефтяной рынок близок к своему локальному пику, а в скором будущем может и упасть.