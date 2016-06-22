Минэкономразвития озвучило прогноз роста экономики Украины на ближайшие три года

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% и на 3-3,5% в 2017 и 2018 годах, сообщила заместитель министра Юлия Ковалив в эфире канадского телеканала CTV News.

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“В этом году мы прогнозируем 1,5% роста ВВП, а на следующие два года мы прогнозируем 3-3,5% роста ВВП. Наша экономика, благодаря очень тяжелым реформам, которые правительство имплементирует, демонстрирует признаки стабилизации и роста”, - сказала она.

Также Ковалив отметила, что фактор военных действий на востоке страны не является определяющим в инвестиционной привлекательности Украины, поскольку руководство страны придерживается согласованной с Международным валютным фондом программы реформ и стабилизировало государственные финансы.

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Как сообщал УНИАН, ранее Ковалив заявляла, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году не менее чем на 4%.

Падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.