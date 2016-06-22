Порошенко подписал закон об упрощении привлечения иностранных инвестиций

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций», сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ был проголосован в парламенте 31 мая текущего года. Он упрощает порядок привлечения инвестиций и вводит заявительный принцип государственного учета инвестиций, по которому всю статистическую информацию предоставляют предприятия с иностранным капиталом и банки.

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Как сообщал УНИАН, существовавшая в Украине норма о госрегистрации инвестиций несла большие коррупционные риски и не была необходимой, поскольку участие иностранного капитала в уставных фондах украинских предприятий прописывается в их уставах, которые, в свою очередь, подлежат обязательному учету.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 млрд долл., что на 2,373 млрд долл., или на 5,19%, ниже показателя на начало прошлого года на уровне 45,745 млрд долл.

При этом объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-декабре 2015 года составил 251,154 млрд грн, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

В 2016 году правительство рассчитывает привлечь порядка 5 млрд долл. инвестиций.