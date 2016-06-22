Украинцы тратят на продукты питания и коммунальные услуги больше половины доходов – Госстат

Доля затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение, газ, электричество, услуги ЖЭКов и другое), а также на продукты питания в расходах украинцев в январе-марте 2016 года выросла до 57,9% с 52,4% в аналогичном периоде 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, доля расходов на питание в I квартале 2016 года выросла в общей сумме затрат домохозяйств до 41,5% с 37,7% годом ранее, а на коммунальные услуги – до 16,4% с 14,7%.

Доля остальных расходов сократилась. В частности, доля расходов на транспорт снизилась – до 8,7% с 10,2%, на алкоголь и сигареты – до 6,3% с 7%, на одежду и обувь – до 3,9% с 4,2%, на бытовую технику – до 3,3% с 3,8%, на здравоохранение – до 6% с 6,3%.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии, в 2016 году вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В январе-мае 2016 года объем назначенных украинцам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос по сравнению с январем-маем 2015 года почти в 10 раз и составил 2,3 млрд грн.

С начала года, в январе-мае, потребительские цены в Украине выросли на 5,2%. В годовом выражении, к маю 2015 года, инфляция в мае 2016 года замедлилась до 7,5% с 9,8%, зафиксированных месяцем ранее.