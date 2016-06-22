Гривня укрепляет позиции: на межбанке 24,90 за доллар

В среду, 22 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,88/24,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1340/28,1540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3880/0,3890 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8971 грн/долл., к этому часу заключено 425 сделок на сумму 452,79 млн долл.