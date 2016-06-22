Никонов: Государство не может управлять корпорациями и предприятиями

Экс-заместитель главы Киевской администрации и владелец крупного киевского застройщика KAN Development Игорь Никонов называет главными ресурсами страны госпредприятия, которые «нужно продать все без исключения».

«Эффективность государственного управления намного ниже частного, да и коррупция там растёт, как на дрожжах. Каждый, кто получил госпредприятие в управление, считает его своей вотчиной и пользуется его возможностями как временщик», - говорит Никонов в интервью HUBs.

По его словам, государство должно быть партнером, контролером, устанавливать правила регулирования рынков и экономики в целом, но не управлять корпорациями и предприятиями. В такой ситуации особая роль отводится Антимонопольному комитету. Самыми перспективными отраслями экономики Никонов называет IT-индустрию и сельское хозяйство.

«Практически любое развитие в этой отрасли тянет за собой рост в машиностроении, строительстве инфраструктуры, транспорте… Необходимо развивать производство по переработке сельскохозяйственного сырья. И, конечно же, нам надо как можно скорее запускать свободный рынок сельхозземель», - продолжает советник мэра.

Экс-заместитель главы Киевской администрации называет главным критерием развития экономики количество новых рабочих мест. По его словам, например, в Сербии правительство платит бизнесу 10 тысяч евро за создание одного рабочего места. Так же поступают во многих странах восточной Европы. Потому важно не то, сколько компания отчислила налогов, а скольким людям она дала возможность работать. Эти работники, в свою очередь, покупают товары, и таким образом возвращают деньги в экономику государства.