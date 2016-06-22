Банки-банкроты задолжали по кредитам рефинансирования НБУ более 53 миллиардов

Объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования на 1 июня составляет 53,38 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Как отмечается в комментарии НБУ, это огромная сумма, и для ее погашения нужно предпринять большие усилия, в том числе и по продаже активов неплатежеспособных банков Фондом гарантирования вкладов физлиц. «Национальный банк считает, что есть ряд причин, мешающих Фонду максимально эффективно реализовывать имущество таких банков. Основная причина – это слабая судебно-претензионная работа Фонда по проблемным кредитам (неподача иска к заемщику или финансовому поручителю, и как следствие, пропуск сроков исковой давности; неудовлетворительная работа с исполнительной службой: продажа залогов в рамках исполнительного производства по заниженной стоимости)», - говорится в комментарии.

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По мнению НБУ, повысить эффективность продажи активов неплатежеспособных банков может повышение прозрачности процесса выставления активов на продажу, которые на сегодня продаются малыми порциями, и многие из которых вообще не выставляются на продажу, хотя банки находятся в процессе ликвидации уже длительное время.

Также, как отметил регулятор, эффективность продажи вырастет благодаря совершенствованию процесса покупки, который является рискованным для заинтересованных инвесторов в связи с отсутствием единой базы данных выставленных на продажу активов и виртуальной комнаты данных. Как следствие, для изучения каждого актива инвестору необходимо физически ехать в банк, подписывать соглашение о неразглашении информации и изучать бумажные кредитные дела.

Кроме того, как отметил НБУ, продажи распорошены по десяткам площадок, каждая из которых работает по своим правилам, а также есть риски злоупотреблений со стороны торговых платформ, которые могут отказать в регистрации «чужим» инвесторам и манипулировать в ходе торгов. При этом, как подчеркнул регулятор, у Фонда отсутствует эффективный инструментарий для выявления и пресечения таких злоупотреблений.

По мнению НБУ, процесс реализации имущества неплатежеспособных банков может быть максимально эффективным при повышении качества работы торговых платформ. В частности, каждая торговая платформа должна иметь безупречную репутацию, являющуюся гарантией отсутствия злоупотреблений в процессе торгов, а также располагать обширной базой данных инвесторов и вести активный поиск покупателей.

В свою очередь, инвесторы, по мнению регулятора, должны иметь возможность регистрироваться на платформе и подписывать договор о неразглашении информации всего один раз, после чего они получают доступ ко всем активам, выставляемым на продажу сейчас или в будущем.

«Платформа должна обеспечить инвестору сервис, позволяющий искать интересующие его активы по заданным параметрам, одновременно ставить заявки на покупку отдельных активов или пулов активов, а также знакомиться со всеми кредитными делами со своего рабочего места через виртуальную комнату данных. Активы неплатежеспособных банков должны выставляться на продажу крупными пулами», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 13 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

Фонд гарантирования рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 млрд грн.