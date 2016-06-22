Банки-банкроты задолжали по кредитам рефинансирования НБУ более 53 миллиардов
По мнению регулятора, процесс реализации имущества неплатежеспособных банков может быть максимально эффективным при повышении качества работы торговых платформ.
Объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования на 1 июня составляет 53,38 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.
Как отмечается в комментарии НБУ, это огромная сумма, и для ее погашения нужно предпринять большие усилия, в том числе и по продаже активов неплатежеспособных банков Фондом гарантирования вкладов физлиц. «Национальный банк считает, что есть ряд причин, мешающих Фонду максимально эффективно реализовывать имущество таких банков. Основная причина – это слабая судебно-претензионная работа Фонда по проблемным кредитам (неподача иска к заемщику или финансовому поручителю, и как следствие, пропуск сроков исковой давности; неудовлетворительная работа с исполнительной службой: продажа залогов в рамках исполнительного производства по заниженной стоимости)», - говорится в комментарии.
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По мнению НБУ, повысить эффективность продажи активов неплатежеспособных банков может повышение прозрачности процесса выставления активов на продажу, которые на сегодня продаются малыми порциями, и многие из которых вообще не выставляются на продажу, хотя банки находятся в процессе ликвидации уже длительное время.
Также, как отметил регулятор, эффективность продажи вырастет благодаря совершенствованию процесса покупки, который является рискованным для заинтересованных инвесторов в связи с отсутствием единой базы данных выставленных на продажу активов и виртуальной комнаты данных. Как следствие, для изучения каждого актива инвестору необходимо физически ехать в банк, подписывать соглашение о неразглашении информации и изучать бумажные кредитные дела.
Кроме того, как отметил НБУ, продажи распорошены по десяткам площадок, каждая из которых работает по своим правилам, а также есть риски злоупотреблений со стороны торговых платформ, которые могут отказать в регистрации «чужим» инвесторам и манипулировать в ходе торгов. При этом, как подчеркнул регулятор, у Фонда отсутствует эффективный инструментарий для выявления и пресечения таких злоупотреблений.
По мнению НБУ, процесс реализации имущества неплатежеспособных банков может быть максимально эффективным при повышении качества работы торговых платформ. В частности, каждая торговая платформа должна иметь безупречную репутацию, являющуюся гарантией отсутствия злоупотреблений в процессе торгов, а также располагать обширной базой данных инвесторов и вести активный поиск покупателей.
В свою очередь, инвесторы, по мнению регулятора, должны иметь возможность регистрироваться на платформе и подписывать договор о неразглашении информации всего один раз, после чего они получают доступ ко всем активам, выставляемым на продажу сейчас или в будущем.
«Платформа должна обеспечить инвестору сервис, позволяющий искать интересующие его активы по заданным параметрам, одновременно ставить заявки на покупку отдельных активов или пулов активов, а также знакомиться со всеми кредитными делами со своего рабочего места через виртуальную комнату данных. Активы неплатежеспособных банков должны выставляться на продажу крупными пулами», - отмечается в комментарии.
Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.
С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 13 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».
Фонд гарантирования рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 млрд грн.