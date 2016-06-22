МВФ считает доллар переоцененным на 10-20%

Международный валютный фонд (МВФ) обновил сегодня свой прогноз по американской экономике, говорится в докладе фонда. В целом, по словам главы фонда Кристин Лагард, она сейчас «находится в хорошей форме» и экономический рост в ближайшее время будет постепенно ускоряться. В то же время, отмечает МВФ, сейчас существует немало угроз стабильному развитию страны, одна из которых — переоцененный доллар.

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Штаты обладают достаточно большим дефицитом платежного баланса (current-accout deficit). На прошлой неделе статистическое управление Минторга США обнародовало предварительные данные по дефициту за первый квартал 2016 года: $124,7 млрд против $113,4 млрд в предыдущем квартале. Соответственно, дефицит вырос с 2,5 до 2,7% ВВП.

По прогнозам МВФ, к 2020 году дефицит вырастет еще сильнее — до 4% от ВВП или даже выше. Это означает, что доллар США уже сейчас переоценен примерно на 10–20%, утверждают эксперты фонда, передает РБК.

В целом же ВВП США в 2016 году, по прогнозам МВФ, увеличится на 2,2%. Это ниже предыдущих ожиданий фонда на уровне 2,4% (опубликованы в контексте доклада «Прогнозы по мировой экономике» в середине апреля). Прогноз на 2017 год остался неизменным — 2,5% роста.

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Несмотря на то что за прошлый год в американской экономике появи​​лось почти 2,5 млн новых рабочих мест, перед Штатами, заявила сегодня в своем выступлении Лагард, стоит сейчас как минимум четыре серьезных вызова, каждый из которых так или иначе связан с рынком труда. Это сокращение экономически активного населения, падение производительности труда, растущее неравенство в распределении доходов и большая доля населения за чертой бедности. Официально доля американцев за чертой бедности составляет почти 15%.

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Эксперты же МВФ уверены, что для экономики США высокий уровень бедности является серьезной проблемой, и предлагают немедленно бороться с этим, для начала, увеличением социальных расходов государства. Например, повышением минимального уровня оплаты труда и введением оплаченного декретного отпуска для женщин.

Уровень минимальной заработной платы варьируется от штата к штату, но в большинстве регионов США он равняется общефедеральному целевому ориентиру Минтруда на уровне $7,25 в час. Этот показатель не менялся с июля 2009 года. Самый высокий МРОТ (на уровне $10,5 в час) зафиксирован в столице США Вашингтоне, более того, уже принят закон, по которому его повысят до $11,5 в следующем году. Самый низкий уровень минимальной зарплаты наблюдается в штатах Вайоминг и Джорджия — лишь $5,15 в час.

В итоге МВФ приветствует политику американского Федрезерва по постепенному, максимально осторожному повышению базовой процентной ставки. «На данном этапе очевидно, что стратегия постепенного движения ставки вверх является правильной», — считают в фонде.