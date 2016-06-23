Страны ОПЕК впервые за 18 лет столкнулись с дефицитом коллективного бюджета

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованные организацией статистические данные, передает РБК.

Согласно отчету, члены ОПЕК за минувший год показали совокупный дефицит бюджета в размере $99,6 млрд, по сравнению с профицитом в $238,1 млрд в 2014 году.

В последний раз члены ОПЕК испытывали совокупный дефицит бюджета в кризис 1998 года, когда цены на нефть упали примерно до $10 за баррель. В последующие десятилетия цены росли, за исключением краткосрочного снижения во время кризиса в 2008 году, и к середине 2014 года достигали $115 за баррель.

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В настоящее время из-за переизбытка нефтяных запасов нефть торгуется на уровне примерно $50 за баррель. Как результат, доходы стран ОПЕК от нефтяного экспорта упали в прошлом году на 45,8% ($518,2 млрд) по сравнению с 2014 годом. Нефтяные доходы в прошлом году были самыми низкими с 2005 года, говорится в статистике.

Наиболее от падения цен на нефть пострадала Венесуэла, отмечает издание. По данным Всемирного банка, стесненная в средствах страна испытывает дефицит продуктов питания и лекарств, дефицит бюджета страны эквивалентен примерно 20% ВВП страны.

Как следует из отчета картеля, совокупный доход стран ОПЕК от экспорта нефти сократился до минимального с 2005 год. За прошлый год 13 стран смогли заработать на поставках $518,216 млрд против $956,164 млрд годом ранее. Наибольшим в абсолютных цифрах оказалось падение выручки крупнейших участников ОПЕК – Саудовской Аравии (с $284,4 млрд до $157,9 млрд), Кувейта (с $97,5 млрд до $48,7 млрд) и ОАЭ (с $97,2 млрд до $52,4 млрд).