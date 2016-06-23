Страны ОПЕК впервые за 18 лет столкнулись с дефицитом коллективного бюджета
Государства-члены Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) за 2015 год столкнулись с дефицитом коллективного бюджета впервые с 1998 года на фоне падения цен на нефть.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованные организацией статистические данные, передает РБК.
Согласно отчету, члены ОПЕК за минувший год показали совокупный дефицит бюджета в размере $99,6 млрд, по сравнению с профицитом в $238,1 млрд в 2014 году.
В последний раз члены ОПЕК испытывали совокупный дефицит бюджета в кризис 1998 года, когда цены на нефть упали примерно до $10 за баррель. В последующие десятилетия цены росли, за исключением краткосрочного снижения во время кризиса в 2008 году, и к середине 2014 года достигали $115 за баррель.
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В настоящее время из-за переизбытка нефтяных запасов нефть торгуется на уровне примерно $50 за баррель. Как результат, доходы стран ОПЕК от нефтяного экспорта упали в прошлом году на 45,8% ($518,2 млрд) по сравнению с 2014 годом. Нефтяные доходы в прошлом году были самыми низкими с 2005 года, говорится в статистике.
Наиболее от падения цен на нефть пострадала Венесуэла, отмечает издание. По данным Всемирного банка, стесненная в средствах страна испытывает дефицит продуктов питания и лекарств, дефицит бюджета страны эквивалентен примерно 20% ВВП страны.
Как следует из отчета картеля, совокупный доход стран ОПЕК от экспорта нефти сократился до минимального с 2005 год. За прошлый год 13 стран смогли заработать на поставках $518,216 млрд против $956,164 млрд годом ранее. Наибольшим в абсолютных цифрах оказалось падение выручки крупнейших участников ОПЕК – Саудовской Аравии (с $284,4 млрд до $157,9 млрд), Кувейта (с $97,5 млрд до $48,7 млрд) и ОАЭ (с $97,2 млрд до $52,4 млрд).