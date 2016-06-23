Фунт продолжает расти, надеясь на сохранение Великобритании в составе ЕС

Курс британского фунта стерлингов в четверг по-прежнему демонстрирует рост, так как большинство инвесторов делает ставку на то, что по итогам референдума Великобритания останется в составе Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.09 курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,4796 доллара с 1,4706 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1340 доллара с 1,1297 доллара за евро на торгах днем ранее.

Курс доллара к иене поднимался до 104,64 иены со 104,41 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 9352 пункта, сообщает Прайм.

В четверг состоится главное событие этой недели - референдум, на котором будет решаться вопрос, останется ли Великобритания в ЕС или выйдет из него (Brexit). Последние опросы показывают, что разрыв между сторонниками и противниками Brexit минимальный, однако инвесторы надеются, что страна все-таки сохранит свое членство в ЕС.