В России подсчитали, что отток капитала в этом году составит $25 миллиардов

Чистый отток капитала из России в 2016 году составит порядка 25 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА "Новости".

"Я согласен с тем, что говорила председатель Банка России, что, возможно, отток капитала сократится до 25 миллиардов долларов. Это очень близко нашим ожиданиям", — сказал он журналистам.

Читайте также"Нефтяная заначка" России пустеет: имеющихся резервов хватит лишь на два-три годаБанк России в минувшую пятницу улучшил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2017 год до 25 миллиардов с 47 миллиардов долларов, на 2018 год – до 29 миллиардов с 52 миллиардов долларов.

Официальный прогноз МЭР по оттоку капитала пока составляет 40 миллиардов долларов. Минэкономразвития традиционно пересматривает макропрогноз на текущий год в сентябре.