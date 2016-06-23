Украина ожидает заседания Совета директоров МВФ в первой половине июля - источник

Украина ожидает, что Совет директоров ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда - уже в первой половине июля проведет заседание по второму пересмотру программы реформ, утвердит Меморандум о выполнении программы и примет план дальнейших действий. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, близкий в ходу переговоров.

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«Дата заседания Совета еще не утверждена, но мы ожидаем, что это будет первая половина июля», - сообщил источник. Он также подчеркнул, что Меморандум о выполнении программы действительно сформирован, согласован по всем ключевым вопросам и не содержит спорных норм, которые могли бы стать препятствием для его подписания.

«У нас нет сейчас спорных моментов. Есть задачи, которые мы должны выполнить, а это и принятие законопроектов по реформе ГФС (Государственной фискальной службе - УНИАН), и запуск электронного декларирования», - сказал источник.

Он отметил, что положений об обязательном повышении пенсионного возраста или объеме докапитализации банков в тексте Меморандума, подготовленном к июльскому заседанию Совета директоров МВФ, - нет. Вместе с тем, модель пенсионной реформы - это один из пунктов дальнейшей работы с Фондом. «Мы говорим о том, что в дальнейшем мы совместно с МВФ выработаем модель пенсионной системы и, соответственно, пенсионной реформы», - сообщил источник.

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Вместе с тем, собеседник агентства подчеркнул, что сумма потенциально возможного транша, который будет выделен Киеву после заседания Совета директоров Фонда, является предметом обсуждения. «Но решение в любом случае примет Совет директоров. Мы рассчитываем, что это будет, как и планировали, 1,7 млрд долл. Однако нам сейчас важна как раз не сумма транша, а сам факт проведения заседания по Украине и продолжения сотрудничества с нашей страной. Если по каким-либо причинам мы выйдем из этой уникальной программы сотрудничества, это будет крайне негативный сценарий. Нынешний год критически важен для проведения реформ и выполнения программы МВФ», - резюмировал источник.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно Меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.