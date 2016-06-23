Обогнала Китай: Индия вышла на первое место по темпам роста ВВП

Наиболее быстрорастущей крупной экономикой в мире является Индия. Рост ВВП на 7,9% в первом квартале 2016 года позволил Индии опередить Китай, ВВП которого за аналогичный период увеличился на 6,7%, говорится в исследовании World Economic Forum.

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Замедление роста китайской экономики связано с рядом факторов: падением объемов экспорта, крупным государственным долгом, замедлением роста инвестиций. Это оказало влияние на мировую экономику, и, по оценкам МВФ, спровоцировало снижение темпов роста в азиатском регионе. Тем не менее, существует надежда, что переход от развития инфраструктуры и инвестиций к росту потребления и развитию рынка услуг обеспечит стабильность китайской экономики.

Несмотря на снижение темпов роста ВВП Китая, они остаются объектом зависти для многих развитых экономик Запада. В частности, по данным Евростата, в ЕС данный показатель в 2015 году достиг отметки в 1,9%.

Рост индийской экономики во многом обусловлен развитием сельскохозяйственного сектора. Ранее зависимая от импорта страна превратилась в экспортера продуктов питания. Повышения уровня и качества жизни принесли демографические дивиденды: в ближайшее время Индия станет страной с самой большой и молодой рабочей силой в мире, передает ZN.UA.

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В настоящее время Индия является домом известных фармацевтических компаний и производителей стали для космической техники. В стране растут объемы личного потребления и экспорта.

Тем не менее, в Индии сохраняются серьезные структурные социально-экономические проблемы: неравномерное развитие инфраструктуры и человеческого капитала, острое социальное неравенство и бедность. Данные государственной статистики по росту ВВП также подвергаются критике из-за несовершенной методики расчета.

Тем временем, издание Newsweek писало, что Индия отбирает у Китая поток прямых инвестиций. В мире годовой рост прямых инвестиций с нуля составляет 9%. Но в Китае в прошлом году они, наоборот, сократились на 23%. Всего за год иностранные компании вложили в страну 75 миллиардов долларов. Для сравнения, в начале 2000-х годов Китай получил 120 миллиардов прямых инвестиций.