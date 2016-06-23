G7 подготовила заявление на случай выхода Британии из ЕС: объявит о мерах для успокоения рынков

Финансовые лидеры «большой семерки» выпустят заявление, в котором объявят о готовности принять все необходимые меры для того, чтобы успокоить рынки, если Британия проголосует за выход из Евросоюза, сообщили Reuters правительственные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, в настоящее время идут переговоры о содержании этого заявления. Оно подтвердит согласие среди стран G7, что «избыточная волатильность и беспорядочные движения валют нежелательны», отметил один из собеседников издания.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, отдельное заявление может выпустить и японский министр финансов Таро Асо для избежания чрезмерного роста иены в случае Brexit.

Ранее в четверг, в 9:00, в Великобритании начался референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза.

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Опросы, проводившиеся на стадии подготовки к голосованию, свидетельствовали о примерно одинаковом количестве сторонников и противников выхода. Последний опрос по этому вопросу компании YouGov, опубликованный The Times в четверг, однако, показал небольшой перевес противников Brexit, передает РБК.

За время, предшествовавшее референдуму, высказывались мнения о негативных последствиях выхода Великобритании из ЕС. Британский министр финансов Джордж Осборн предупреждал о том, что при победе сторонников Brexit кабмину придется найти 30 млрд ($42,9 млрд) за четыре года.

Экономисты также говорили о влиянии выхода из ЕС на фунт. В частности, опрошенные Bloomberg экономисты предрекали в этом случае падение фунта до 30-летнего минимума — ниже отметки в $1,35. Миллиардер Джордж Сорос между тем заявил 21 июня, что фунт при выходе Британии из ЕС может сравняться с евро.