В Нацбанке объяснили, почему рост ВВП оказался хуже их прогнозов

Рост ВВП в первом квартале на 0,1% в годовом измерении, оказался ниже прогнозов Национального банка на этот период в 0,8%, говорится в комментарии регулятора.

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Согласно сообщению, рост ВВП в первом квартале 2016 сдерживали преимущественно временные факторы. На фоне транзитных ограничений Российской Федерации, действовавших в январе-феврале, в этот период наблюдалось ухудшение деловых ожиданий. Вследствие неблагоприятных погодных условий, в январе, приостановились строительные работы, а также были ограничены транспортные перевозки.

«В первой половине квартала все еще сохранялись нисходящие тенденции на мировых сырьевых рынках. Хотя уже во второй половине квартала экономическая среда существенно улучшилось, как и деловые ожидания, однако предыдущие негативные процессы повлияли на результат всего квартала», - говорится в сообщении.

При этом регулятор, отмечает, что закладывал в прогнозе на первый квартал влияние временных негативных факторов, а отклонение от прогноза объясняет падением сектора услуг, по которым отсутствует публикация данных с высокой частотой. В частности, валовая добавленная стоимость в финансовой и страховой деятельности упала на 32%.

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Основными драйверами роста ВВП в годовом измерении в разрезе категорий использования оставались инвестиции и чистый экспорт.

По оценкам Национального банка, положительное изменение внешних условий с конца I квартала, в частности, разблокирования транзита и роста цен на мировых сырьевых рынках, вернула экономику на траекторию восстановления. Это подтверждается как существенным улучшением деловых ожиданий, так и фактическими данными по выпуску в базовых отраслях экономики в апреле-мае 2016 года.

«Соответственно, прогноз НБУ относительно роста реального ВВП на 1,1% в 2016 году остается актуальным», - подчеркнул регулятор.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, снизился на 0,7%.

В годовом выражении, по сравнению с первым кварталом 2015 года, ВВП Украины в первом квартале 2016 года вырос на 0,1%.