Данилюк рассказал, когда Украина и МВФ подпишут обновленный меморандум о сотрудничестве

Украина и Международный валютный фонд подпишут обновленный Меморандум о сотрудничестве перед заседанием совета директоров Фонда по выделению нашей стране третьего транша, которое произойдет в средине июля.

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Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк на Форуме по энергоэффективности в Киеве.

“Еще не подписали. Будет перед заседанием Совета (директоров МВФ - УНИАН) подписан Меморандум”, - ответил он на вопрос журналистов о сроках подписания документа.

При этом Данилюк подчеркнул, что никаких принципиальных изменений обновленный Меморандум предусматривать не будет, а разногласия в сотрудничестве между Украиной и МВФ отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина ожидает получить от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в 2016 году суммарно 1,7 млрд долл.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

Как ожидается, заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в июле. При этом размер транша является предметом обсуждения участников заседания Совета директоров.