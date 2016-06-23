Лагард ответила на заявление Путина о росте экономики РФ: у МВФ прогноз негативный

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард не видит перспектив экономического роста в России. Об этом она заявила на пресс-конференции 22 июня, передает DW.

Лагард попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о том, что российская экономика начнет расти уже в 2016 году, которое он сделал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Читайте такжеРоссия попросила отсрочку в суде Лондона по "кредиту Януковича""У нас нет позитивного прогноза по российской экономике. Мы по-прежнему думаем, что российская экономика продолжит сжиматься. Меньше, чем в 2015 году, но тем не менее", - сказала Лагард.

В то же время старший экономист Всемирного банка по России Сергей Улатов полагает, что, начиная с 2016 года, экономика России пойдет в рост, который продолжится в 2017 и 2018 годах. Что, по его словам, никак не скажется на снижении уровня бедности. "Большое количество домохозяйств будут оставаться бедными, находиться ниже черты прожиточного минимума, что также вызывает вопрос о том, какой экономический рост должен быть в долгосрочной перспективе", - заявил Улатов.

По оценке экономиста Всемирного банка, общее число бедных в России составляет 19 млн человек и продолжает расти.