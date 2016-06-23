Данилюк: На субсидии в следующем году пойдет не менее 70-80 миллиардов

Объем субсидий, которые могут быть запрошены обществом, составит в 2017 году порядка 70-80 миллиардов гривень, сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе работы Форума по вопросам энергоэффективности в Киеве.

"В 2015 году 43% счета за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. Было заложено 35 миллиардов гривень в бюджет. В 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень. Это сумма не окончательная, она зависит от ряда факторов, но она будет критической для бюджета", - уверен Данилюк.

По мнению министра, субсидии в целом - это правильный метод поддержки и соцзащиты, но когда растет число субсидиантов, то нагрузка на бюджет остается.

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"Нас интересует снижение расходов бюджета, а когда большое число людей "сидят" на субсидиях, то получается, что деньги налогоплательщиков возвращаются субсидиями и оплачивают неэффективность", - отметил министр, подчеркнув, что в Украине необходимо создать стимулы для энергоэффективности.

Ранее вице-премьер Розенко подчеркивал, что система субсидий в Украине, стартовавшая в 2015 году, свою основную задачу выполнила, и потому она должна быть трансформирована.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 2016 году вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.