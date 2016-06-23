Нацбанк удешевил кредиты для экономики: снизил учетную ставку до 16,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение с 24 июня снизить учетную ставку на 1,5 п.п. - до 16,5% с 18% годовых. При этом регулятор принял решение о снижении учетной ставки третий месяц подряд - после снижения до 18% годовых с 27 мая и до 19% годовых с 22 апреля.

«Правление Национального банка Украины приняло решение с 24 июня снизить учетную ставку до 16,5% годовых», - сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге. По ее словам, Национальный банк продолжит смягчение монетарной политики для поддержки восстановления экономической активности, если это не будет противоречить достижению целей по инфляции.

Решение регулятора соответствует ожиданиям участников рынка, которые прогнозировали дальнейшее смягчение монетарной политики. «За последние три месяца Национальный банк уже третий раз заявил о готовности снизить учетную ставку. Мы ожидаем, что она опустится еще на 1 п.п. - до 17%. Также мы ожидаем снижения на 1 п.п. ставок по собственным операциям», - прокомментировала накануне решение НБУ исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Справка УНИАН. Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.