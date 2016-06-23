Bloomberg: Нефтяные доходы ОПЕК упали до десятилетнего минимума

Об этом пишет Грант Смит в статье "Нефтяные доходы ОПЕК упали до десятилетнего минимума", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В 2015 году Организация стран-экспортеров нефти заработала $518,2 млрд от продажи нефти и очищенного топлива, это самый низкий показатель с 2005 года, сообщил Венский секретариат группы в ежегодном статистическом бюллетене. ОПЕК увеличила экспорт на 1,7%, до 23,6 миллионов баррелей в день, сохранив свою долю на глобальном рынке, после того, как Ирак увеличил добычу, а Саудовская Аравия настаивала на политике вытеснения конкурентов.

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В прошлом году фьючерсы на нефть упали на 35%, потому что США продолжали добычу нефти, несмотря на попытки Саудовской Аравии вытеснить конкурентов ОПЕК с помощью более низких цен. С тех пор цена на нефть восстановилась, поднявшись почти на 90% в Лондоне, от минимума, достигнутого в январе. Глобальный избыток удалось уменьшить с помощью сокращения добычи в США, а также из-за сбоев во многих странах, от Канады до Нигерии.

В 2015 году экспорт ОПЕК вырос в среднем на 400 000 баррелей в день, что впервые за последние четыре года увеличило долю организации в мировом производстве на 0,2 процентных пункта, до 43%. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать падение цен. В отчете говорится, что из-за потерянных доходов, страны ОПЕК зафиксировали свой первый дефицит текущего счета с 1998 года, на уровне $ 99,6 млрд, по сравнению с профицитом в 2014 году, в $ 238,1 млрд.

Выбирая политику, Саудовская Аравия часто пренебрегала интересами более бедных членов, таких как Венесуэла и Алжир. В прошлом году экспорт саудовцев оставался стабильным, на уровне 7.163 млн баррелей в день. Добыча королевства выросла на 4,9%, до 10.193 млн в день, говорится в отчете.

Отчет показал, что в прошлом году объемы буровых работ в странах ОПЕК снизились, количество установок сократилось до 887 (на 60 единиц), но спад в других частях мира оказался гораздо более существенным.