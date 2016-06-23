Убыток Фонда гарантирования вкладов за год вырос в 70 раз

Убыток Фонда гарантирования вкладов физических лиц по итогам 2015 года составил 66,639 млрд грн, что в 70 раз больше убытка по итогам 2014 года в размере 951,251 млн грн, говорится в отчетности на сайте Фонда.

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Фонд напомнил, что в 2015 году осуществлял выплату возмещений вкладчикам банков, которые были ликвидированы в предыдущие годы и в течение 2015 года. Общая сумма, которая была выплачена за счет средств Фонда в течение 2015 года, составила 22,7 млрд грн, общая сумма выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков за счет целевого займа Фонда в 2015 году составила 26,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рассчитывает, что в 2016 году Фонд гарантирования не будет нуждаться в дополнительных средствах от государства и обеспечит выплаты вкладчикам за счет имеющихся средств, а также за счет продажи активов неплатежеспособных банков. В частности, в 2016 году фонд планирует выручить от продажи активов банков-банкротов 7-8 млрд грн.