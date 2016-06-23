Гонтарева ожидает, что МВФ в июле выделит Украине только $1 миллиард

Совет директоров Международного валютного фонда, на котором может быть принято решение о выделении Украине следующего транша кредита Фонда, состоится в июле, в объем ожидаемого транша составит 1 млрд долл.

Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на брифинге.

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«Совет директоров состоится в июле. Какого числа, я сказать не могу. Потому что дата не объявлена. Транш, который мы ожидаем получить, ближайший, - в размере 1 млрд долл.», - сказала она.

Также глава НБУ отметила, что подписание обновленного меморандума с МВФ ожидается в ближайшее время.

По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является ключевым фактором для достижения ценовой стабильности в Украине в среднесрочной перспективе, поэтому важно, чтобы правительство продолжало неотложные реформы, а Верховная Рада их поддерживала.

Сегодня, 23 июня, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд подпишут обновленный меморандум о сотрудничестве перед заседанием совета директоров Фонда по выделению нашей стране третьего транша, которое произойдет в средине июля.

По его словам, никаких принципиальных изменений обновленный меморандум предусматривать не будет, а разногласия в сотрудничестве между Украиной и МВФ отсутствуют.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина ожидает получить от Международного валютного фонда в 2016 году суммарно 1,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина ожидает получить от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в 2016 году суммарно 1,7 млрд долл.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

Как ожидается, заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в июле. При этом размер транша является предметом обсуждения участников заседания Совета директоров.

Справка УНИАН. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.