Во второй половине года инфляция ускорится - Нацбанк

Национальный банк Украины ожидает ускорения темпов потребительской инфляции в годовом выражении во второй половине текущего года, однако не меняет свой прогноз относительно показателя инфляции по итогам 2016 года в целом на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.

Читайте такжеНацбанк удешевил кредиты для экономики: снизил учетную ставку до 16,5%

"Во второй половине этого года Национальный банк ожидает приближения показателя инфляции в годовом выражении до целевого уровня (до 12% после 7,5% в годовом выражении по итогам мая) за счет отображения в статистике повышения тарифов на коммунальные услуги. Это уже предусмотрено в текущих прогнозах Национального банка и не требует реакции со стороны монетарной политики", - сообщили в НБУ.

Как отмечается в пресс-релизе регулятора, Национальный банк считает достижимыми цели относительно потребительской инфляции на уровне 12% плюс-минус 3 п.п. на конец 2016 года и на уровне 8% плюс-минус 2 п.п. на конец 2017 года.