Гонтарева назвала свою зарплату

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что размер ее заработной платы составляет 163 тыс. грн в месяц.

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Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в НБУ.

"Я подтверждаю - моя зарплата 163 тысячи гривень в месяц, она была опубликована в моей декларации в апреле этого года. Если вы возьмете сумму моих заработков за последний год, потому что это одна графа, то вы узнаете, что я получаю только зарплату, у меня нет ни бонусов, ни премий", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, совокупный доход главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по итогам 2015 года составил 26,827 млн грн, что на 2,1% больше, чем ее совокупный доход по итогам 2014 года.

В 2015 году сумма заработной платы Гонтаревой до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1,754 млн грн, из которых был уплачен налог на доходы в размере 340 тыс. грн и военный сбор в размере 26,3 тыс. грн.