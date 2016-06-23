Акционеры "Неос Банка" решили переименовать банк в "Альтбанк"

Акционеры "Неос Банка" на внеочередном собрании решили переименовать финучреждение в "Альтбанк"

Согласно протоколу собрания акционеров на сайте банка, данное решение было принято 14 июня.

"(Акционеры) решили изменить наименование банка на ПАО "Альтбанк", — говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил физическим лицам - гражданам Украины приобрести контрольные пакеты акций "Неос Банка" (ранее - "Банк Кипра", Киев).

ABH Ukraine Limited 17 апреля 2014 года закрыла сделку с Bank of Cyprus Group по приобретению 99,77% акций украинского "Банка Кипра" и кредитного портфеля, выданного группой "Банка Кипра" украинским заемщикам. Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 миллиона евро.

"Банк Кипра" (Киев, ранее "АвтоЗАЗбанк") работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений. 17 апреля 2014 года акционеры "Банка Кипра" приняли решение о смене названия финансового учреждения на "Неос Банк".