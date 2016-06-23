Нацбанк не исключает дальнейшего снижения учетной ставки через месяц

Национальный банк Украины не исключает дальнейшего снижения учетной ставки по итогам следующего заседания правления регулятора по монетарным вопросам через месяц, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге.

"Для этого нужны предпосылки. Но мы считаем, что предпосылки будут, потому что наша цель по инфляции - 12%", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном снижении учетной ставки по итогам следующего заседания правления НБУ по монетарным вопросам 28 июля.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 24 июня снижает учетную ставку на 1,5 п.п. - до 16,5% с 18% годовых. Регулятор принял решение о снижении учетной ставки третий месяц подряд - после снижения до 18% годовых с 27 мая и до 19% годовых с 22 апреля.

Решение регулятора соответствует ожиданиям участников рынка, которые прогнозировали дальнейшее смягчение монетарной политики.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.