Госбанки завершили докапитализацию по плану на текущий год – глава НБУ

Государственные банки Украины завершили пополнение капитала в объемах, запланированных на текущий год, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на брифинге.

По ее словам, докапитализация госбанков по результатам проведенного в 2015 году стресс-тестирования проводится в рамках трехлетнего плана, согласованного с Министерством финансов.

"Государственные банки на сегодняшний день весь капитал, в котором они нуждались в этом году, внесли. На этот год мы уже докапитализировали и "Ощадбанк", и "Укрэксимбанк". Насколько я знаю, "Укргазбанк" в этом году не требовал дополнительного капитала", - сказала Гонтарева.

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Ранее, 9 июня, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что по результатам диагностики 20 крупнейших по объему активов банков, проведенной Национальным банком Украины в 2015 году, 16 финучреждений требовали докапитализации, при этом 5 банков выполнили трехлетнюю программу досрочно, а 2 банка были выведены с рынка из-за нежелания или невозможности акционеров выполнить предоставленные планы.

По ее словам, в этом году регулятор проведет диагностику еще 40 банков и, таким образом, детально проанализирует активы 60 банков, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о докапитализации госбанков - "Ощадбанка" на 4,96 миллиарда гривень и "Укрэксимбанка" на 9,32 миллиарда гривень - 27 января. С этой целью Кабмин поручил Министерству финансов осуществить выпуск десятилетних ОВГЗ с процентной ставкой 6% на сумму докапитализации.