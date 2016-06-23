Россия возвращается к пережиткам времен нефтяного бума, чтобы справиться с финансовыми трудностями - Bloomberg

Об этом пишут Ксения Галушко и Владимир Кузнецов в статье "Чтобы справиться с финансовыми трудностями, Россия возвращается к пережиткам времен нефтяного бума", опубликованной Bloomberg.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина 10 июня сообщила, что вернется к инструментам, к которым не прибегала в течение пяти лет. Это необходимо для того, чтобы убрать излишки наличных денег, которые образуются в финансовой системе. Она объявила о том, что планирует возобновить продажи краткосрочных векселей, тогда же, когда политики решили возобновить цикл сокращения процентных ставок, что само по себе способствует росту инфляции.

Многое изменилось с тех пор, как краткосрочные векселя были выпущены в последний раз в 2011 году. Цены на нефть упали более чем в два раза, экономика оказалась в самой длинной рецессии за последние два десятилетия, международные санкции отрезали компаниям доступ на зарубежные рынки. Тем не менее, ликвидность банков находится почти на том же уровне, что и во времена нефтяного бума. Чтобы ограничить дефицит бюджета, правительство вкладывает в экономику столько средств из фондов на "черный день", что Набиуллина начала беспокоится о том, что вклады в банках в скором времени превысят вклады в Банке России.

"Дефицит министерства финансов создает проблемы для центрального банка", - сказал Даниэль Хьюитт, старший экономист в Barclays Plc. "Вот почему им приходится зачищать ликвидность". Превращаясь из кредитора в заемщика, Банк России может незаметно и довольно эффективно ужесточать политику, даже когда демонстрирует напоказ, как ослабляет условия, добавил он.

План продаж

По оценкам Райффайзенбанк в Москве, для устранения несбалансированности ликвидности могут быть проданы векселя на сумму 700 млрд рублей ($ 11 млрд). Набиуллина сказала, что продаст облигации на сумму в "десятки миллиардов рублей" в рамках пилотной программы в течение ближайших двух-трех месяцев. Это сообщение появилось в тот же день, когда центральный банк впервые за год снизил стоимость кредитов.

В течение прошлого года инфляция замедлилась более чем на половину, до 7,3% в мае, но из-за переизбытка наличных денег в финансовой системе, Набиуллиной будет сложнее достичь целевых 4% к 2017 году. В этом году правительство планирует потратить 2,1 триллиона рублей из своего резервного фонда, чтобы покрыть самый большой дефицит бюджета с 2010 года.

Рубль вырос на 0,9%, до 64,34 по отношению к доллару в 11:04 утра в четверг. Соглашения о будущей процентной ставке показывают, что трейдеры предсказывают снижение ключевых процентных ставок примерно на 60 базисных пунктов в течение следующих трех месяцев.

"На внутреннюю ликвидность, в основном, влияют расходы из бюджета и резервного фонда", - сказал Олег Кузьмин, главный экономист по России в Ренессанс Капитал (Москва). "Это самый важный компонент для бюджета".

Облигации будут продавать только тем банкам, которые столкнулись со всплеском ликвидности, и их денежные средства будут оставаться на счетах центрального банка до тех пор, пока не будут погашены облигации, сообщил Дмитрий Петров, аналитик Nomura International Plc (Лондон). Их сроки, вероятно, будут варьироваться в диапазоне от 30 до 180 дней, сказал он.

Векселя должны продаваться по конкурентоспособным ценам, чтобы инвесторы отдавали предпочтение им перед традиционными облигациями федерального займа, которые выпускает министерство финансов, сказал Владимир Миклашевский, главный стратег в Danske Bank A / S (Хельсинки). Ставка шестимесячных правительственных облигаций, которые продает правительство России, в среду составила 10,17%.

"Если появится большой избыток рублевой ликвидности, то будет и спрос со стороны банков", - сказал он. "Но все равно необходимо предложить доходность выше текущих краткосрочных векселей".