Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2488,2929 (23 июня – 2489,8078)

100 EUR – 2833,9168 (23 июня – 2809,2501)

10 RUR – 3,8685 (23 июня – 3,9077)

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Как сообщал УНИАН, 23 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,83/24,87 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1340/28,1540 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3880/0,3890 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8829 гривни/доллар, к этому часу заключено 456 сделок на сумму 357,46 миллиона долларов.