Вкладчикам "Фидобанка" начнут выплаты с 24 июня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнет выплаты вкладчикам неплатежеспособного "Фидобанка" с 24 июня.

Как сообщила пресс-служба фонда, выплаты начнутся по депозитам, срок действия которых закончился до 20 мая включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Фонд будет проводить выплаты через учреждения 6 банков, при этом банк для получения средств определяется в зависимости от адреса регистрации вкладчика по паспорту, указанного в договоре с "Фидобанком".

В частности, вкладчики с адресами в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской областях и нерезиденты смогут получить возмещение в "ПУМБе", вкладчики в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях – в "Укргазбанке", в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях - в "Кредобанке", в Днепропетровской и Закарпатской областях – в "ОТП Банке", в Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях – в банке "Пивденный", в г. Киев и Киевской области – в "Альфа-Банке".

Читайте такжеБрат президента Казахстана купит 50% украинского банка

Фонд напомнил, что выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в "Фидобанк" временной администрации, но не более 200 тысяч гривень, и обещает сообщить о сроках и порядке выплат по депозитам, срок действия которых заканчивается после 20 мая, дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в принадлежащий Александру Адаричу "Фидобанк" 20 мая. До этого банк сообщал о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов, однако надеялся разрешить ситуацию и стабилизировать работу.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.