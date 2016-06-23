Банк "Хрещатик" попросил клиентов забрать ценности из депозитных ячеек в течение месяца

Банк "Хрещатик", который находится в стадии ликвидации, призвал клиентов изъять свои ценности, размещенные в индивидуальных сейфах банка, в течение месяца со дня получения соответствующего уведомления.

Как сообщается на сайте банка, ценности, которые не будут изъяты владельцами в этот период, считаются фондами, на которые не могут претендовать кредиторы банка, в связи с чем они перейдут в распоряжение Фонда гарантирования вкладов физлиц для возврата законным владельцам.

Также банк сообщил, что разослал соответствующие уведомления клиентам заказными письмами с уведомлением сегодня, 23 июня, по указанным клиентами адресам при заключении договора с банком.

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Что касается клиентов, зарегистрированных на временно оккупированной территории, включая Автономную Республику Крым и зону проведения АТО в Донецкой и Луганской областях, банк считает, что в связи с невозможностью отправить им индивидуальные обращения, они уведомлены информацией о необходимости изъять свои ценности, которая доступна на сайте банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 6 июня на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" начал ликвидацию финансового учреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.