Британии в случае выхода из ЕС придется пересмотреть торговые отношения с 85 странами - ВТО

Для того, чтобы сохранить текущие торговые тарифы при выходе из ЕС, Великобритании придется договориться с оставшимися в ЕС 27 странами, а еще с 58 странами, с которыми подписаны договоры о свободной торговле, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-секретаря ВТО Кита Рокуэлла.

Он рассказал, что властям Британии придется заново обсуждать условия торговли фактически по всем пунктам.

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"В первую очередь, Великобритания должна будет договориться с 27 членами ЕС, а также с 58 странами, с которыми подписаны договоры о свободной торговле. На них приходится 60% британской торговли", - сказал Рокуэлл.

По словам представителя ВТО, если Великобритания захочет поднять какой-либо импортный тариф, любой член ВТО может выступить против. В таких случаях решения в ВТО принимаются консенсусом.

"Можно предположить, что им удастся договориться обо всем и со всеми очень быстро. И не будет особых проблем. Но такое в рамках ВТО случается не слишком часто. Потому что любой может сказать: "Мы против", - заключил он.

Ранее в ВТО заявили, что выход Британии из Евросоюза - это "суверенное решение, которое примут сами британцы".