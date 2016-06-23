На Харьковщине переселенцам в модульном городке тариф повысят втрое

Из-за роста тарифов с июля жители модульного городка будут заключать договоры аренды по новой цене. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Среднюю стоимость проживания в 352 гривни рассчитали так, что 50% всех услуг будет оплачивать местный бюджет, а 50% - жители городка.

Кроме того, необходимо платить за воду, водоотведение и электроэнергию. Плата за свет - основная, потому что в городке нет газа, и все работает на электричестве, цена которого повысилась втрое.

"Раньше стоимость проживания ни разу не повышалась, но это вынужденный шаг. Государство предоставляет людям, которые прибыли из Донецкой и Луганской областей, адресную помощь на оплату коммунальных услуг и аренду жилья. В модульном городке много людей работают, получают пенсии, социальные выплаты, льготы. Поэтому мы просчитали, что новая сумма будет для них посильной", - отметила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

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При этом пенсионеры, дети, студенты дневной формы обучения, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, получают адресную помощь в размере 884 грн. Люди с ограниченными возможностями получают помощь в размере минимального прожиточного минимума, а трудоспособные - два месяца до устройства на работу получают по 442 грн и 221 грн еще два месяца, если не нашли работу.