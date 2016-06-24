Референдум в Британии обвалил фунт до 30-летнего минимума

Британский фунт стерлингов утром в пятницу, 24 июня, впервые за 30 лет опустился ниже отметки 1,35 доллара на фоне новостей о том, что на прошедшем в четверг референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза, по предварительным данным, лидируют сторонники Brexit, сообщает РБК.

"По данным Bloomberg на 06:13, фунт подешевел на 9,4% и торговался по 1,3485 доллара. Это самый низкий уровень с 1985 года: такого падения не было даже во время мирового финансового кризиса", - говорится в сообщении.

В ходе торгов фунт опустился до 1,347 доллара, затем немного подрос, однако потом динамика снова изменилась. К 06:54 фунт стоил 1,3375 доллара, подешевев на 11,4%.

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Курс евро к доллару снизился на 3,4%, евро торговался на отметке $1,0997. Как пишет Reuters, евро и фунт снижаются на фоне опасений инвесторов, "тихой гаванью" для которых агентство называет японскую иену. Курс иены утром в пятницу на короткое время пробил уровень 100 иен за 1 доллар, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару за 2,5 года.

В Великобритании в четверг прошел референдум о членстве страны в Евросоюзе. Экзитполов на референдуме не было. Опрос, проведенный социологической компанией YouGov в день голосования, предсказал поражение сторонников выхода страны из ЕС (Brexit). По данным YouGov, за сохранение Великобритании в составе ЕС выступили 52% британцев, против - 48%. На фоне этих новостей курс фунта укрепился до максимума с декабря 2015 года.

Первые официальные результаты референдума показали преимущество противников Brexit с минимальным отрывом. Но в дальнейшем, после подсчета результатов чуть менее чем в 10% избирательных округов Великобритании, противники членства страны в ЕС вышли вперед. К утру, когда появились данные о голосовании из 50% избирательных округов, стало известно, что сторонники Brexit опережают оппонентов на 450 тысяч голосов.

По итогам обнародования результатов в 302 из 382 округов за выход из ЕС проголосовал 51,6%, против - 48,4%, свидетельствуют данные на сайте Skynews.