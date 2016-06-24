S&P предупредил Британию, что лишит ее высшего рейтинга

Великобритания после референдума, на котором большинство жителей страны высказались за выход из ЕС, скорее всего лишится высшего кредитного рейтинга ААА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы подразделения суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Моритца Кремера в интервью газете The Financial Times.

По его мнению, политические, финансовые и экономические риски, связанные с референдумом в Британии, приведут к понижению рейтинга страны в ближайшем будущем.

"Мы считаем, что кредитный рейтинг ААА не соответствует обстоятельствам", - заявил Кремер.

Сегодня утром стало понятно, что на прошедшем вчера референдуме в Британии победили сторонники выхода из Евросоюза. На их счету уже 51,8% голосов. Это мнение более чем 16,8 миллиона участников референдума.

Окончательный подсчет еще не завершен, но этих данных достаточно для подведения итогов плебисцита. Явка превысила 72%. За сохранение королевства в ЕС проголосовали в 121 округе, против - в 253.

На фоне предварительных итогов референдума британская валюта упала до минимума 1985 года. Обвалились и цены на нефть: в пятницу фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures рухнули на 5,99% до 47,84 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 6,31% до 46,95 доллара за баррель.