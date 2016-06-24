Гройсман назвал срок подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой

Украина планирует уже в июле подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой, переговоры по которому стартовали в 2014 году.

Читайте такжеСоглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой могут подписать 11-12 июля

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

"Планируем уже в следующем месяце подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой", - сказал Гройсман.

Он поблагодарил украинскую правительственную делегацию, осуществившую визит в Канаду, где 20-21 июня прошел большой деловой украинско-канадский деловой форум.

«На следующей неделе (27-28 июня - УНИАН) состоится мой визит в Германию, де также пройдут встречи с бизнесом. Думаю, что мы активизируем наши двусторонние отношения», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Украину с визитом посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, Зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет.

В частности, сразу после вступления соглашения в силу, упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора.

Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.