НБУ планирует выручить от продажи залогов по рефинансированию банков-банкротов 12 миллиардов гривень

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева после церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере реализации активов неплатежеспособных банков между Нацбанком, Минэкономразвития, Фондом гарантирования вкладов физлиц и Transparency International Украина.

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«Мы надеемся, что подписанный меморандум позволит сделать торги активами еще прозрачнее, и мы сможем только в этом году реализовать активы неплатежеспособных банков на 12 млрд грн», - сказала она.