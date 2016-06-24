НБУ планирует выручить от продажи залогов по рефинансированию банков-банкротов 12 миллиардов гривень
11:33, 24 июня 2016Финансы
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Национальный банк Украины рассчитывает в текущем году выручить от реализации активов, находящихся в залоге по выданному рефинансированию банкам, которые в настоящее время являются неплатежеспособными, 12 млрд грн.
REUTERS
Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева после церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере реализации активов неплатежеспособных банков между Нацбанком, Минэкономразвития, Фондом гарантирования вкладов физлиц и Transparency International Украина.
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«Мы надеемся, что подписанный меморандум позволит сделать торги активами еще прозрачнее, и мы сможем только в этом году реализовать активы неплатежеспособных банков на 12 млрд грн», - сказала она.
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