Банк Англии в связи с Brexit готов влить в банковскую систему 250 миллиардов фунтов
Глава Банка Англии отметил, что банковский сектор хорошо подготовился к определенной нестабильности на финансовых рынках.
Глава Банка Англии Марк Карни пообещал "влить" в банковскую систему страны дополнительно 250 миллиардов фунтов для того, чтобы успокоить рынки.
Об этом говорится в официальном заявлении регулятора, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
"Банк Англии находится в тесном контакте министром финансов Джорджем Осборном и готов предоставить 250 миллиардов фунтов английским банкам для стабилизации в случае необходимости", - говорится в сообщении.
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Для того, чтобы установить новый формат отношений с миром, Великобритании понадобится некоторое время. Можно ожидать некоторой нестабильности на рынках, однако мы хорошо подготовились к этому", – заявил Карни.
Он также отметил, что не предполагает никаких изменений в отношениях Британии из ЕС.
Ранее сообщалось, что европейские фондовые индексы в пятницу открыли торги с падения на фоне результатов британского референдума.
Напомним, за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.
После подсчета 100% бюллетеней премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о намерении уйти в отставку.